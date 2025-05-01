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  4. Интер Майами – Вакунвер – 1:3. Месси попрощался с надеждами. Видео голов
Major League Soccer
01 мая 2025, 06:03 |
96
0

Интер Майами – Вакунвер – 1:3. Месси попрощался с надеждами. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

01 мая 2025, 06:03 |
96
0
Интер Майами – Вакунвер – 1:3. Месси попрощался с надеждами. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 1 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Ванкувер [первый поединок – 0:2].

Коллективы сыграли на арене Чейз Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цапли уступили соперникам 1:5 по сумме двух встреч и вылетели из турнира.

Лионель Месси отыграл весь матч, но отличиться голевыми действиями так и не сумел.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала

Ответный матч, 1 мая

Интер Майами (США) – Ванкувер (Канада) – 1:3 [первый поединок – 0:2]

Голы: Альба, 9 – Уайт, 51, Вите, 53, Берголтер, 71

Видеообзор матча

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Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Луис Суарес Лионель Месси Хавьер Маскерано Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами Лига чемпионов КОНКАКАФ Ванкувер Уайткэпс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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