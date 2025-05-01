Интер Майами – Вакунвер – 1:3. Месси попрощался с надеждами. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ
В ночь на 1 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Ванкувер [первый поединок – 0:2].
Коллективы сыграли на арене Чейз Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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Цапли уступили соперникам 1:5 по сумме двух встреч и вылетели из турнира.
Лионель Месси отыграл весь матч, но отличиться голевыми действиями так и не сумел.
Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала
Ответный матч, 1 мая
Интер Майами (США) – Ванкувер (Канада) – 1:3 [первый поединок – 0:2]
Голы: Альба, 9 – Уайт, 51, Вите, 53, Берголтер, 71
Видеообзор матча
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