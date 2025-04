Первая ракетка Украины вписала свое имя историю теннисных достижений

Украинская теннисистка Элина Свитолина, после победы в четвертом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде над бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции, вписала свое имя историю теннисных достижений.

Первая ракетка Украины стала четвертой теннисисткой в этом столетии, которая выиграла 10 подряд завершенных матчей на грунтовых кортах (включая игры за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг) в двух сетах подряд после Серены Уильямс, Флавии Пеннетты и Бернарды Пера.

Победная серия Элины началась 11 апреля в матче с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. За этот период Свитолина добилась победы в двух поединках Кубка Билли Джин Кинг, выиграла трофей на турнире WTA 250 в Руане (Франция) и пробилась в четвертьфинал тысячника в столице Испании.

10 - Elina Svitolina is the fourth player this Century to win 10 consecutive completed clay court matches (BJK included) in straight sets after Serena Williams, Flavia Pennetta and Bernarda Pera.