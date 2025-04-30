Суперпредложение. Анчелотти с Бразилией сорвались, есть новый прентендент

Переговоры итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти со сборной Бразилии сорвались, сообщает Marca.

По информации источника, причиной тому стало крупное предложение от одного из клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

Контракт Карло Анчелотти с мадридским грандом истекает летом 2026 года.

После 33 туров Ла Лиги «Реал» идет на 2-м месте в чемпионате. имея в своем активе 72 очка.

Ранее сообщалось о том, что Лунин обиделся на «Реал».