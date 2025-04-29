ОФИЦИАЛЬНО. Джоб Беллингем – лучший молодой игрок сезона Чемпионшипа
Также 19-летний англичанин попал в команду сезона турнира
Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем был признан лучшим молодым игроком сезона в Чемпионшипе.
В текущем кампании 19-летний футболист провел 39 матчей на клубном уровне, отличился 4 забитым голами и 3 результативными передачами.
Также Джоб попал в команду сезона турнира.
Джоб Беллингем является братом звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер Беллингема.
🚨🏅 Jobe Bellingham has been voted as Young Player of the Season and part of the Team of the Season in Championship.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025
Top talent as #SAFC. ⭐️ pic.twitter.com/vqUDMXVdf4
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