ОФИЦИАЛЬНО. Джоб Беллингем – лучший молодой игрок сезона Чемпионшипа

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем был признан лучшим молодым игроком сезона в Чемпионшипе.

В текущем кампании 19-летний футболист провел 39 матчей на клубном уровне, отличился 4 забитым голами и 3 результативными передачами.

Также Джоб попал в команду сезона турнира.

Джоб Беллингем является братом звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер Беллингема.

