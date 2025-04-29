Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Джоб Беллингем – лучший молодой игрок сезона Чемпионшипа
Чемпионшип
29 апреля 2025, 19:16 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:29
299
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джоб Беллингем – лучший молодой игрок сезона Чемпионшипа

Также 19-летний англичанин попал в команду сезона турнира

29 апреля 2025, 19:16 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:29
299
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джоб Беллингем – лучший молодой игрок сезона Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем был признан лучшим молодым игроком сезона в Чемпионшипе.

В текущем кампании 19-летний футболист провел 39 матчей на клубном уровне, отличился 4 забитым голами и 3 результативными передачами.

Также Джоб попал в команду сезона турнира.

Джоб Беллингем является братом звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер Беллингема.

По теме:
Собослаи и Цимикас вписали свое имя в историю АПЛ
Никакого Чемпионшипа. Легенда Лестера хочет продолжить карьеру в АПЛ
Назван лучший игрок и тренер 26-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
лучший молодой игрок Джоб Беллингем чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Сандерленд символическая сборная
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Футбол | 29 апреля 2025, 03:00 6
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико

Джуду было тяжело сдерживать эмоции после поражения

Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Теннис | 29 апреля 2025, 18:13 19
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида

Элина в двух сетах переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал тысячника

Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Снукер | 29.04.2025, 06:23
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Футбол | 29.04.2025, 18:45
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Бокс | 29.04.2025, 12:07
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
28.04.2025, 15:07 60
Хоккей
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 33
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 3
Футбол
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
27.04.2025, 21:36 16
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
28.04.2025, 03:47
Бокс
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
27.04.2025, 18:52 1
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
28.04.2025, 09:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем