Стародубцева показала пример стремительного прогресса и стойкости

На протяжении последнего времени украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) стабильно держится на грани первой и второй сотни мирового рейтинга WTA. Это приблизительно та позиция, которая обеспечивает автоматическое попадание в основную сетку турниров Большого шлема.

Юлия приехала в Мадрид, занимая 99-е место, но уже гарантировала себе как минимум место в восьмом десятке, и готова замахнуться на рекордный показатель в карьере (WTA 79).

25-летняя теннисистка – это пример стремительного прогресса и стойкости. В прошлом году она стала единственной теннисисткой в эпоху Открытых чемпионатов, которой удалось пройти квалификацию на все четыре турнира Большого шлема в одном календарном году. Свою первую победу в основной сетке мейджора она одержала в первом круге Уимблдона-2024 над бельгийкой Алисон ван Эйтванк – 6:4, 6:3.

Юлия, еще совсем недавно (2022 год) не имеющая собственный рейтинг WTA, уже имеет опыт побед на больших турнирах над такими теннисистками как Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 73), Сонай Картал (Великобритания, WTA 60), Катерина Синякова (Чехия, WTA 57), Элина Аванесян (Армения, WTA 37), Анна Калинская (WTA 29), Людмила Самсонова (WTA 20).