Матч Сегунды в Испании перенесен из-за массового отключения электричества

Футбольная программа в Испании претерпела серьезные изменения из-за масштабного сбоя в системе электроснабжения в Европе.

Встреча 37-го тура Сегунды между командами Альмерия и Расинг Ферроль, запланированная на вечер 28 апреля, официально перенесена из-за отсутствия электричества.

Из-за одного из самых больших в истории отключений Испания частично осталась без света.

Хотя у стадиона есть резервное питание, организовать проведение матча было невозможно. Транспортная система города парализована, не работают светофоры и общественный транспорт. Также нет стабильной связи с комнатой VAR.

Новую дату поединка организаторы объявят в ближайшее время.

Ранее из-за перебоев с электроснабжением были остановлены все матчи турниров ATP Masters и WTA 1000 в Мадриде.

Турнирная таблица Сегунды 2024/25