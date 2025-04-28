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Испания
28 апреля 2025, 22:34 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:40
96
0

Матч Сегунды в Испании перенесен из-за массового отключения электричества

Игра между командами Альмерия и Расинг Ферроль состоится в другой день

28 апреля 2025, 22:34 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:40
96
0
Матч Сегунды в Испании перенесен из-за массового отключения электричества
ФК Альмерия

Футбольная программа в Испании претерпела серьезные изменения из-за масштабного сбоя в системе электроснабжения в Европе.

Встреча 37-го тура Сегунды между командами Альмерия и Расинг Ферроль, запланированная на вечер 28 апреля, официально перенесена из-за отсутствия электричества.

Из-за одного из самых больших в истории отключений Испания частично осталась без света.

Хотя у стадиона есть резервное питание, организовать проведение матча было невозможно. Транспортная система города парализована, не работают светофоры и общественный транспорт. Также нет стабильной связи с комнатой VAR.

Новую дату поединка организаторы объявят в ближайшее время.

Ранее из-за перебоев с электроснабжением были остановлены все матчи турниров ATP Masters и WTA 1000 в Мадриде.

Турнирная таблица Сегунды 2024/25

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Сегунда перенос матчей чемпионат Испании по футболу Альмерия отключение света
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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