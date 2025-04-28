Матч Сегунды в Испании перенесен из-за массового отключения электричества
Игра между командами Альмерия и Расинг Ферроль состоится в другой день
Футбольная программа в Испании претерпела серьезные изменения из-за масштабного сбоя в системе электроснабжения в Европе.
Встреча 37-го тура Сегунды между командами Альмерия и Расинг Ферроль, запланированная на вечер 28 апреля, официально перенесена из-за отсутствия электричества.
Из-за одного из самых больших в истории отключений Испания частично осталась без света.
Хотя у стадиона есть резервное питание, организовать проведение матча было невозможно. Транспортная система города парализована, не работают светофоры и общественный транспорт. Также нет стабильной связи с комнатой VAR.
Новую дату поединка организаторы объявят в ближайшее время.
Ранее из-за перебоев с электроснабжением были остановлены все матчи турниров ATP Masters и WTA 1000 в Мадриде.
Турнирная таблица Сегунды 2024/25
OFICIAL | El encuentro UD Almería-Racing Club Ferrol, previsto para este lunes, 28 de abril, a las 20:30 horas, ha quedado suspendido por las consecuencias especiales y extraordinarias del “apagón” eléctrico que ha sacudido a todo el país.— UD Almería (@U_D_Almeria) April 28, 2025
La decisión se adoptó a las 19:30 horas… pic.twitter.com/Nfmr4DRt6u
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