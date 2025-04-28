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Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль
29.04.2025 19:30 - : -
Аль-Ахли Джидда
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Лига чемпионов
28 апреля 2025, 20:27 | Обновлено 28 апреля 2025, 20:54
134
0

Аль-Хиляль – Аль-Ахли. Прогноз и анонс полуфинала Лиги чемпионов АФК

Матч начнется 29 апреля в 19:30 по Киеву

28 апреля 2025, 20:27 | Обновлено 28 апреля 2025, 20:54
134
0
Аль-Хиляль – Аль-Ахли. Прогноз и анонс полуфинала Лиги чемпионов АФК
ФК Аль-Хиляль. Сергей Милинкович-Савич

Во вторник, 29 апреля состоится полуфинал азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Матч начнется в 19.30 по Киеву.

Аль-Хиляль

За 5 туров до завершения чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» занимает 2-е место с 62 очками в активе. Однако расстояние до «Аль-Иттихада», возглавляющего турнирную таблицу, составляет уже 6 баллов, поэтому надежды на чемпионство тают как лед. От того же «Аль-Иттихада» клуб вылетел в четвертьфинале Кубка Короля, проиграв в серии пенальти. Но гораздо лучшие дела в Лиге чемпионов – по пути в 1/2 финала коллектив занял первое место в «западной группе» первого этапа турнира, в 1/8 одолел «Пахтакор» с общим счетом 4:1, а 3 дня назад разбил «Гвангю» 7:0 в ¼ финала.

Аль-Ахли

Сходные показатели и для другого саудовского клуба. В чемпионате «Аль-Ахли» с 58 очками на счету находится на 4-й позиции и продолжает борьбу за выход на международную арену в следующем сезоне. Однако в кубке команда вылетела в 1/16 от середняка низшей лиги «Аль-Джанджала». В Лиге чемпионов на первом этапе «зелено-белые» набрали столько же очков, как и «Аль-Хиляль», но уступили «голубой волне» из-за разницы мячей и заняли 2-е место. В плей-офф коллектив выбил «Аль-Райян» и «Бурирам Юнайтед».

Личные встречи

В последних 5 очных встречах «Аль-Хиляль» 4 раза побеждал «Аль-Ахли» (один раз в серии пенальти). В этом сезоне чемпионата клубы уже дважды играли между собой, в первом матче «голубая волна» выиграла со счетом 1:2, а игра 2-го круга завершилась победой «зелено-белых» 2:3.

Интересные факты

  • «Аль-Ахли» победили в 4 из 5 прошлых играх, последний раз команда терпела поражение еще 15 марта в матче против «Аль-Ахдуда».
  • В текущем сезоне из-за изменения формата турнира полуфинал будет состоять из одного поединка, так что финалист гарантированно определится в этом матче.
  • «Аль-Ахли» забивали первыми в 10/10 последних матчах во всех турнирах.
  • Команды уже встречались в рамках Лиги чемпионов, в последний раз в 2019 году. Тогда по сумме 2-х матчей прошел «Аль-Хиляль».

Возможные стартовые составы

Аль-Хиляль: Боно – Лоди, Тамбакти, Кулибали, Канселу – Милинкович-Савич, Невиш – Аль-Давсари, Леонардо, Малком – Митрович

Аль-Ахли: Менди – Алиоски, Ибаньес, Демирал, Майраши – Аль-Йохани, Кессье – Галену, Фирмино, Марез – Тони

Прогноз

Нас ждет очень интересный матч между двумя довольно равными командами, поэтому победителя спрогнозировать довольно сложно. В последнем матче команды на двоих забили 10 голов, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Аль-Хиляль
29 апреля 2025 -
19:30
Аль-Ахли Джидда
Тотал больше 2.5 1.62 Сделать ставку

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футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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