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Чемпионат Германии
Бохум
27.04.2025 16:30 – FT 1 : 1
Унион Берлин
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Германия
28 апреля 2025, 03:45 | Обновлено 28 апреля 2025, 04:17
42
0

ВИДЕО. Ничейный день. Пробивший дно Ордец близок к вылету из Бундеслиги

Вничью разошлись Бохум и Унион Берлин, Вердер и Санкт-Паули

28 апреля 2025, 03:45 | Обновлено 28 апреля 2025, 04:17
42
0
ВИДЕО. Ничейный день. Пробивший дно Ордец близок к вылету из Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

Вечером 27 апреля состоялись два матча 31-го тура Бундеслиги.

Вничью разошлись Бохум и Унион Берлин (1:1), Вердер и Санкт-Паули (0:0).

Очень близок к вылету аутсайдер Бохум, за которую играет Иван Ордец, хранящий молчание про войну рф против Украины и танцевавший с московским динамо.

Бундеслига. 31-й тур, 27 апреля

Бохум – Унион Берлин – 1:1

Голы: Беро, 68 – Холлербах, 17

Вердер – Санкт-Паули – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 31 23 6 2 90 - 29 75
2 Байер 31 19 10 2 66 - 35 67
3 Айнтрахт Ф 31 16 7 8 62 - 42 55
4 Фрайбург 31 15 6 10 44 - 47 51
5 РБ Лейпциг 31 13 10 8 48 - 42 49
6 Боруссия Д 31 14 6 11 60 - 49 48
7 Майнц 31 13 8 10 48 - 39 47
8 Вердер 31 13 7 11 48 - 54 46
9 Боруссия М 31 13 5 13 51 - 50 44
10 Аугсбург 31 11 10 10 33 - 42 43
11 Штутгарт 31 11 8 12 56 - 51 41
12 Вольфсбург 31 10 9 12 53 - 48 39
13 Унион Берлин 31 9 9 13 31 - 45 36
14 Санкт-Паули 31 8 7 16 26 - 36 31
15 Хоффенхайм 31 7 9 15 40 - 58 30
16 Хайденхайм 31 7 4 20 33 - 60 25
17 Хольштайн Киль 31 5 7 19 45 - 74 22
18 Бохум 31 5 6 20 30 - 63 21
Полная таблица

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Матуш Беро (Бохум).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Бенедикт Холлербах (Унион Берлин).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Иван Ордец Бохум Унион Берлин Вердер Санкт-Паули видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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