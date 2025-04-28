Вечером 27 апреля состоялись два матча 31-го тура Бундеслиги.

Вничью разошлись Бохум и Унион Берлин (1:1), Вердер и Санкт-Паули (0:0).

Очень близок к вылету аутсайдер Бохум, за которую играет Иван Ордец, хранящий молчание про войну рф против Украины и танцевавший с московским динамо.

Бундеслига. 31-й тур, 27 апреля

Бохум – Унион Берлин – 1:1

Голы: Беро, 68 – Холлербах, 17

Вердер – Санкт-Паули – 0:0

Турнирная таблица