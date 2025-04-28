Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксарбитр ФИФА объяснил, было ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 00:59 |
255
0

Эксарбитр ФИФА объяснил, было ли пенальти в матче Шахтер – Динамо

Мирослав Ступар высказался об этом поединке

28 апреля 2025, 00:59 |
255
0
Эксарбитр ФИФА объяснил, было ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
УПЛ

27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил судейство в этом матче. Ступар не нашел ошибок в действиях арбитра, в том числе в моменте с назначенным пенальти в ворота Нещерета на 6-й минуте.

«Динамо» ожило после 0:2 и сумело сравнять счет. Это впервые за последние матчи, когда игроки поблагодарили друг друга за игру. Раньше все заканчивалось перепалками, стычками – сегодня получился футбольный праздник для болельщиков. Думаю, что болельщики получили наслаждение от игры.

После 2:0 «Шахтер», вероятно, успокоился и не сумел психологически настроиться, как на первый тайм. Возможно, «горняки» надеялись, что после таких быстрых 2:0 так и дальше пойдет. В таких матчах психология играет очень большую роль. Шовковский в перерыве сумел настроить команду и киевляне доказали, что достойны быть на первом месте.

Судейство было на уровне, не было проблемных моментов, которые часто случаются в игре. Все решения арбитра были справедливыми», – сказал Ступар.

По теме:
Экс-хавбек Динамо: «Уже не верилось, что киевляне сумеют отыграть два мяча»
Эгиналду пояснил, почему Шахтер упустил перевес в игре против Динамо
ПУШИЧ: «Шахтер будет бороться за второе место. Финал Кубка важнее всего»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Мирослав Ступар
Дмитрий Олейник Источник: 1927.kiev.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Футбол | 27 апреля 2025, 12:21 1
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны

Президент Реала выразил восхищение голом француза

Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
Футбол | 27 апреля 2025, 21:05 23
Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит

«Горняки» упустили победу, ведя в счете 2:0

Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Футбол | 27.04.2025, 01:48
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти после катастрофы против Барсы уже знает, где будет работать
Футбол | 28.04.2025, 00:21
Анчелотти после катастрофы против Барсы уже знает, где будет работать
Анчелотти после катастрофы против Барсы уже знает, где будет работать
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Футбол | 27.04.2025, 11:03
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
26.04.2025, 02:50
Бокс
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
27.04.2025, 09:01 7
Футбол
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 21
Футзал
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50
Футбол
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
27.04.2025, 08:46 23
Футбол
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
26.04.2025, 02:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем