Эксарбитр ФИФА объяснил, было ли пенальти в матче Шахтер – Динамо

27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил судейство в этом матче. Ступар не нашел ошибок в действиях арбитра, в том числе в моменте с назначенным пенальти в ворота Нещерета на 6-й минуте.

«Динамо» ожило после 0:2 и сумело сравнять счет. Это впервые за последние матчи, когда игроки поблагодарили друг друга за игру. Раньше все заканчивалось перепалками, стычками – сегодня получился футбольный праздник для болельщиков. Думаю, что болельщики получили наслаждение от игры.

После 2:0 «Шахтер», вероятно, успокоился и не сумел психологически настроиться, как на первый тайм. Возможно, «горняки» надеялись, что после таких быстрых 2:0 так и дальше пойдет. В таких матчах психология играет очень большую роль. Шовковский в перерыве сумел настроить команду и киевляне доказали, что достойны быть на первом месте.

Судейство было на уровне, не было проблемных моментов, которые часто случаются в игре. Все решения арбитра были справедливыми», – сказал Ступар.