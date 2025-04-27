Ливерпуль – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм.

Хозяева поля в последний раз становились чемпионами в сезоне 2019/20.

Уже с первых минут мерсисайдцы начали свой штурм ворот Викарио.

На 3-й минуте мог отличиться Салах, но его удар был чуть выше ворот.

Но первыми отличились игроки «Тоттенхэма». Доминик Саланке на 12-й минуте замкнул подачу с углового.

«Ливерпуль» сразу бросил все силы, чтобы отыграться. На 16-й минуте забил Диаз, а на 24-й Макаллистер.

На 34-й минуте Коди Гакпо забил третий гол в ворота «Тоттенхэма».

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Английская Премьер-лига. 34-й тур. 27 апреля

Ливерпуль – Тоттенхэм – 3:1 (первый тайм)

Голы: Диас, 16, Макаллистер, 24, Гакпо, 34 – Соланке, 12

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Данзо, Дэвис, Удоги, Бергвалль, Грэй, Мэддисон, Джонсон, Соланке, Тель