Колос – Полесье. Видео голов то обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 27 апреля, в 15:30 начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Полесье».

С первых минут подопечные Имада Ашура начали с высокого прессинга хозяев поля.

УПЛ. 26-й тур. 27 апреля

Колос Ковалевка - Полесье Житомир - 0:0 (первый тайм)

Голы:

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