Украина. Премьер лига27 апреля 2025, 15:40 |
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Колос – Полесье. Видео голов то обзор матча (обновляется)
Команды встречаются в 26-м туре УПЛ
27 апреля 2025, 15:40 |
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В воскресенье, 27 апреля, в 15:30 начался матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Колос» и «Полесье».
С первых минут подопечные Имада Ашура начали с высокого прессинга хозяев поля.
УПЛ. 26-й тур. 27 апреля
Колос Ковалевка - Полесье Житомир - 0:0 (первый тайм)
Голы:
Видео голов и обзор матча
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