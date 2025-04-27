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Премьер-лига
Колос Ковалевка
27.04.2025 15:30 – FT 1 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 18:05 |
1095
0

Колос – Полесье – 1:1. Костышин дает результат. Видео голов то обзор матч

Команды встретились в 26-м туре УПЛ

27 апреля 2025, 18:05 |
1095
0
Колос – Полесье – 1:1. Костышин дает результат. Видео голов то обзор матч
ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 27 апреля, в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, встретились «Колос» и «Полесье».

С первых минут подопечные Имада Ашура начали с высокого прессинга хозяев поля.

В первом тайме болельщики голов не увидели.

А вот в начале второго тайма гости вышли вперед. Точный удар с линии штрафной площадки нанес Эдуард Сарапий.

Но долго «волки» не радовались, ведь Велетень сравнял счет на 56-й.

УПЛ. 26-й тур. 27 апреля

Колос Ковалевка – Полесье Житомир – 1:1 (второй тайм)

Голы: Велетень, 56 – Сарапий, 48

Видео голов и обзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Колос Ковалевка).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Полесье).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Колос - Полесье видео голов и обзор Эдуард Сарапий
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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