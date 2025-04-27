Колос – Полесье – 1:1. Костышин дает результат. Видео голов то обзор матч
Команды встретились в 26-м туре УПЛ
В воскресенье, 27 апреля, в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, встретились «Колос» и «Полесье».
С первых минут подопечные Имада Ашура начали с высокого прессинга хозяев поля.
В первом тайме болельщики голов не увидели.
А вот в начале второго тайма гости вышли вперед. Точный удар с линии штрафной площадки нанес Эдуард Сарапий.
Но долго «волки» не радовались, ведь Велетень сравнял счет на 56-й.
УПЛ. 26-й тур. 27 апреля
Колос Ковалевка – Полесье Житомир – 1:1 (второй тайм)
Голы: Велетень, 56 – Сарапий, 48
Видео голов и обзор матча
События матча
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