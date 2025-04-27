Валлийский Рэксем установил уникальное достижение в английском футболе
Три года подряд команда получает повышение в английских лигах
В матче 45-го тура английской Лиги 1 валлийский Рэксэм победил Чарльтон со счетом 3:0.
Благодаря этой победе Рэксэм получил повышение в Чемпионшип.
Рэксэм является первой командой в истории, которая получила три подряд повышения в пяти лучших уровнях английского футбола.
- 2022/23: повышение в Лигу 2
- 2023/24: повышение в Лигу 1
- 2024/25: повышение в Чемпионшип
Wrexham are the first side in history to win three successive promotions in the top five tiers of English football.— Squawka (@Squawka) April 26, 2025
◉ 22/23: Promoted to League Two
◉ 23/24: Promoted to League One
◉ 24/25: Promoted to the Championship
Not even Rob and Ryan could have come up with this… pic.twitter.com/MxAta6PO8O
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