Валлийский Рэксем установил уникальное достижение в английском футболе

В матче 45-го тура английской Лиги 1 валлийский Рэксэм победил Чарльтон со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Рэксэм получил повышение в Чемпионшип.

Рэксэм является первой командой в истории, которая получила три подряд повышения в пяти лучших уровнях английского футбола.

Wrexham are the first side in history to win three successive promotions in the top five tiers of English football.



◉ 22/23: Promoted to League Two

◉ 23/24: Promoted to League One

◉ 24/25: Promoted to the Championship



