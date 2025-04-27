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  4. Валлийский Рэксем установил уникальное достижение в английском футболе
Англия
27 апреля 2025, 15:15 |
413
0

Валлийский Рэксем установил уникальное достижение в английском футболе

Три года подряд команда получает повышение в английских лигах

27 апреля 2025, 15:15 |
413
0
Валлийский Рэксем установил уникальное достижение в английском футболе
ФК Рэксем

В матче 45-го тура английской Лиги 1 валлийский Рэксэм победил Чарльтон со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Рэксэм получил повышение в Чемпионшип.

Рэксэм является первой командой в истории, которая получила три подряд повышения в пяти лучших уровнях английского футбола.

  • 2022/23: повышение в Лигу 2
  • 2023/24: повышение в Лигу 1
  • 2024/25: повышение в Чемпионшип
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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Рэксхем статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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