Валлийский Рэксем установил уникальное достижение в английском футболе

В матче 45-го тура английской Лиги 1 валлийский Рэксэм победил Чарльтон со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Рэксэм получил повышение в Чемпионшип.

Рэксэм является первой командой в истории, которая получила три подряд повышения в пяти лучших уровнях английского футбола.

2022/23: повышение в Лигу 2

2023/24: повышение в Лигу 1

2024/25: повышение в Чемпионшип