Кубок для Барселоны, Динамо будет играть в Люблине, Завацкая в финале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 26 апреля.

1. Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале

В «Эль-Класико» каталонская команда одержала тяжелую победу

2А. Каждый при своем. Карпаты вырвали ничью против Оболони

Аутсайдер пары дважды вел по счету, однако львовяне постоянно догоняли

2В. Лифт следует вниз. Черноморец уступил Руху в Одессе

Команда Кучера упустила возможность разжиться драгоценными баллами в борьбе за выживание

2С. Жертвы ветра и расточительства. ЛНЗ и Кривбасс голов не забивали

Командам нужны были три очка, но решающего шага в их направлении так никто и не сделал

3А. Команда Миколенко не помешала. Челси выиграл важный матч АПЛ

Синие продолжают борьбу за Лигу чемпионов

3В. Стала известна оценка Миколенко за матч с Челси

Украинский защитник провел на поле весь матч

4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось, где будет играть домашние матчи еврокубков

Киевский клуб будет играть в польском городе Люблин

5. Большая сенсация. Определен первый финалист Кубка Англии 2024/25

«Кристал Пэлас» одолел »Астон Виллу»

6А. Завацкая сыграет в решающем поединке за трофей турнира в Кьяссо

Украинка в полуфинале переиграла Ханну Вандевинкел из Бельгии

6В. Суперкамбэк! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку, оформив 6:0

Юлия в статусе андердога одолела Людмилу Самсонову и вышла в 1/8 финала тысячника

6С. Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире в столице Испании

Украинка вместе с Софией Кенин в двух сетах одолела тандем Никулеску / Питер

7. Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею

Команда обыграла Казахстан и завершила турнир на второй позиции

8. Отбор на Евроволей. Украина разгромно побеждает и укрепляет лидерство

Украинки отдали Сакартвело всего 35 очков

9. Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги 2025 в Китае

Левченко завершила соревнования по прыжкам в высоту на 4-й позиции

10. Рейтинг самых больших зарплат украинских футболистов. Кто опередил Мудрика?

Лидером рейтинга является Александр Зинченко