Сергей ШИЩЕНКО: «Апеляции до арбитража? Это все эмоции»

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко, прокомментировал результативную ничью с «Карпатами» (2:2) в матче 26-го тура УПЛ.

– После анализа эмоции уже немного поутихли, но я считаю, что была очень классная игра. Эмоциональная для болельщиков, для зрителей. Для тренеров – нервная, но очень качественный матч как нашей команды, так и Карпат. Карпаты имеют очень сильных игроков, это команда, которая любит держать мяч и использовать пространство. Мы сыграли так же, как и с Динамо, понимая, что Карпаты будут очень агрессивны впереди и будут искать свободные зоны. Нам нужно было это пространство закрыть.

Мы также понимали, что у Карпат есть проблемы в обороне, потому что они оставляют пространство, которое надо использовать. Иногда нам это удавалось, иногда нет. Были очень неплохие выходы в атаку, скоростные атаки, контратаки.

Результат, я считаю, закономерный. Матч мог склониться в любую сторону: мы могли проигрывать, но также побеждали. Очень обидно упустить победу, но в целом результат справедливый.

– Сергей Юрьевич, сегодня вышел практически тот же состав, что и в матче против Динамо. Это была ваша задумка - три центральных защитника, та же схема?

– Да, мы сыграли тем же составом и схемой, что и с Динамо. Повторюсь, мы понимали, как будут играть Карпаты, и хотели использовать их слабые стороны, которые заметили в матчах с другими соперниками. Мы сознательно вышли в два нападающих, чтобы иметь отличные подходы к воротам и создавать давление на защиту соперника. Где-то это получалось, где-то нет, но я доволен действиями своих игроков в этом матче. Впереди еще будет анализ, и уже на его основе будем делать выводы.

– Ростислав Тарануха только вышел на поле и сразу забил гол в ворота своей бывшей команды. Как его поздравили? Какие были эмоции?

– Вы сами видели эмоции – что тут еще добавить? Очень важный мяч и для команды, и для Ростика. Мы поздравили его всей командой, потому что каждый понимает, какая ответственность лежит на каждом из нас сейчас. Мы боремся за сохранение прописки: прежде всего, чтобы не вылететь напрямую, а потом – чтобы избежать стыковых матчей. Поэтому сейчас каждый добытый балл может быть чрезвычайно важным. И против такой команды, как Карпаты, это особенно ценно.

- Можно ли поздравить вас с заслуженной ничьей? И второе – относительно спорных судейских решений. Видел, что вы дискутировали с арбитром после первого тайма. Это было связано возможно с пенальти?

– Это эмоции. Знаете, иногда внутри себя сгораешь из-за подобных моментов. Это нормально для тренера - реагировать и на действия игроков, и на решения рефери. Были определенные эпизоды, которые могли повлиять на игру. Поэтому и возникали эмоции. Но во втором тайме все было уже хорошо.

– Сегодня Оболонь получила важное очко в борьбе за выживание. Но также соперник житомирского Полесья потерял очки в борьбе за еврокубки. Вы об этом думали перед матчем?

– Совсем нет. Для чего мне об этом думать? Я сейчас работаю в Оболони. Полесье – это этап, который оставил хорошие воспоминания, но сейчас у меня другие задачи. Наша главная задача – сохранить место в Премьер-Лиге. Первый шаг – не вылететь напрямую. Второй – не попасть в стыковые матчи. Мы думаем только об этом.