Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Испании 2024/25
26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.
Кубок Испании 2024/25. Финал, 26 апреля
Барселона – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 26-го тура чемпионата Украины начнется 27 апреля в 18:00
Эгис Климас призвал не верить, что следующий бой Александр проведет 19 июля