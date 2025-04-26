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Кубок Испании
26 апреля 2025, 23:10 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:20
3911
0

Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Испании 2024/25

26 апреля 2025, 23:10 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:20
3911
0
Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля проходит финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Севилье. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.

Кубок Испании 2024/25. Финал, 26 апреля

Барселона – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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