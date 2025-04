ОФИЦИАЛЬНО. Селтик четвертый раз подряд стал чемпионом Шотландии

26 апреля состоялся матч 33-го тура чемпионата Шотландии, в котором сошлись Данди Юнайтед и Селтик. Гости разгромили соперника со счетом 5:0.

Немецкий нападающий Николас Кюн и ирландский форвард Адам Ида забили в ворота соперника по два гола, еще один мяч футболисты Данди забили сами себе.

После этого поединка Селтик досрочно завоевал титул чемпиона Шотландии. Этот трофей стал четвертым подряд для подопечных Брендана Роджерса.

Стоит отметить, что теперь Селтик сравнялся с своим главным соперником по количеству трофеев в чемпионате – Глазго Рейнджерс – оба клуба побеждали по 55 раз.

Чемпионат Шотландии, 34-й тур. 26 апреля

Данди Юнайтед – Селтик – 0:5

Голы: Стрейн, 30 (автогол), Кюн, 38, 45+3, Ида, 47, 58

🏆 CHAMPIONS AGAIN!



Celtic are crowned Champions of Scotland for the fourth season in a row!



Huge congratulations to Brendan Rodgers and the Bhoys 👏#FOURItsAGrandOldTeam | #CelticFC🍀🏆 pic.twitter.com/bDnQH2baov