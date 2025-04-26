Жирона не побеждает 11 матчей подряд. Взяли первое очко за 5 поединков
Каталонский клуб с Виктором Цыганковым находится в затяжном кризисе
В матче 33-го тура Ла Лиги «Жирона» сыграла вничью с «Леганесом» (1:1). Каталонская команда переживает затяжной кризис, хоть и прервала серию из четырех поражений подряд.
Впервые за последние пять туров чемпионата «Жирона» смогла набрать хотя бы одно очко. В последний раз это удавалось 15 марта — тогда команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в 28-м туре.
Тем не менее побед у «Жироны» нет уже давно: безвыигрышная серия насчитывает 11 матчей подряд. Последний раз команда Мичела побеждала 3 февраля, когда с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас» (2:1).
Каталонский клуб с украинским вингером Виктором Цыганковым занимает 16-е место в турнирной таблице, имея всего 5 матчей до конца чемпионата. Даже появилась угроза вылета из Ла Лиги.
Неудачная серия Жироны: 11 матчей без побед (4 ничьи, 7 поражений)
Турнирная таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89 - 32
|76
|2
|Реал Мадрид
|33
|22
|6
|5
|66 - 31
|72
|3
|Атлетико Мадрид
|33
|19
|9
|5
|56 - 27
|66
|4
|Атлетик Бильбао
|33
|16
|12
|5
|50 - 26
|60
|5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50 - 41
|54
|6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55 - 45
|52
|7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50 - 49
|46
|8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40 - 46
|44
|9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31 - 38
|44
|10
|Реал Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32 - 37
|42
|11
|Райо Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35 - 42
|41
|12
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31 - 30
|39
|13
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35 - 41
|39
|14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37 - 49
|39
|15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35 - 44
|37
|16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40 - 52
|35
|17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35 - 46
|34
|18
|Лас Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38 - 53
|32
|19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30 - 49
|30
|20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24 - 81
|16
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