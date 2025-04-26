Жирона не побеждает 11 матчей подряд. Взяли первое очко за 5 поединков

В матче 33-го тура Ла Лиги «Жирона» сыграла вничью с «Леганесом» (1:1). Каталонская команда переживает затяжной кризис, хоть и прервала серию из четырех поражений подряд.

Впервые за последние пять туров чемпионата «Жирона» смогла набрать хотя бы одно очко. В последний раз это удавалось 15 марта — тогда команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в 28-м туре.

Тем не менее побед у «Жироны» нет уже давно: безвыигрышная серия насчитывает 11 матчей подряд. Последний раз команда Мичела побеждала 3 февраля, когда с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас» (2:1).

Каталонский клуб с украинским вингером Виктором Цыганковым занимает 16-е место в турнирной таблице, имея всего 5 матчей до конца чемпионата. Даже появилась угроза вылета из Ла Лиги.

Неудачная серия Жироны: 11 матчей без побед (4 ничьи, 7 поражений)

Турнирная таблица Ла Лиги