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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 05:51 | Обновлено 26 апреля 2025, 06:02
68
0

Жирона не побеждает 11 матчей подряд. Взяли первое очко за 5 поединков

Каталонский клуб с Виктором Цыганковым находится в затяжном кризисе

26 апреля 2025, 05:51 | Обновлено 26 апреля 2025, 06:02
68
0
Жирона не побеждает 11 матчей подряд. Взяли первое очко за 5 поединков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 33-го тура Ла Лиги «Жирона» сыграла вничью с «Леганесом» (1:1). Каталонская команда переживает затяжной кризис, хоть и прервала серию из четырех поражений подряд.

Впервые за последние пять туров чемпионата «Жирона» смогла набрать хотя бы одно очко. В последний раз это удавалось 15 марта — тогда команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в 28-м туре.

Тем не менее побед у «Жироны» нет уже давно: безвыигрышная серия насчитывает 11 матчей подряд. Последний раз команда Мичела побеждала 3 февраля, когда с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас» (2:1).

Каталонский клуб с украинским вингером Виктором Цыганковым занимает 16-е место в турнирной таблице, имея всего 5 матчей до конца чемпионата. Даже появилась угроза вылета из Ла Лиги.

Неудачная серия Жироны: 11 матчей без побед (4 ничьи, 7 поражений)

Турнирная таблица Ла Лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 33 24 4 5 89 - 32 76
2 Реал Мадрид 33 22 6 5 66 - 31 72
3 Атлетико Мадрид 33 19 9 5 56 - 27 66
4 Атлетик Бильбао 33 16 12 5 50 - 26 60
5 Бетис 33 15 9 9 50 - 41 54
6 Вильярреал 32 14 10 8 55 - 45 52
7 Сельта 33 13 7 13 50 - 49 46
8 Осасуна 33 10 14 9 40 - 46 44
9 Мальорка 33 12 8 13 31 - 38 44
10 Реал Сосьедад 33 12 6 15 32 - 37 42
11 Райо Вальекано 33 10 11 12 35 - 42 41
12 Хетафе 33 10 9 14 31 - 30 39
13 Эспаньол 32 10 9 13 35 - 41 39
14 Валенсия 33 9 12 12 37 - 49 39
15 Севилья 33 9 10 14 35 - 44 37
16 Жирона 33 9 8 16 40 - 52 35
17 Алавес 33 8 10 15 35 - 46 34
18 Лас Пальмас 33 8 8 17 38 - 53 32
19 Леганес 33 6 12 15 30 - 49 30
20 Вальядолид 33 4 4 25 24 - 81 16
Полная таблица

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Николай Степанов Sport.ua
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