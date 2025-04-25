Другие новости25 апреля 2025, 23:26 |
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ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Кристина Крыжановская снова в центре внимания
25 апреля 2025, 23:26 |
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Бывшая девушка нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, Кристина Крыжановская, вновь привлекла внимание поклонников.
Она опубликовала в Instagram серию эффектных снимков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На фотографиях она предстала в белом вязаном топе, подчёркивающем её фигуру.
Девушка в очередной раз показала Эдуардо Герреро, что он потерял.
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