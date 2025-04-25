ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки

​Бывшая девушка нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, Кристина Крыжановская, вновь привлекла внимание поклонников.

Она опубликовала в Instagram серию эффектных снимков.

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На фотографиях она предстала в белом вязаном топе, подчёркивающем её фигуру.

Девушка в очередной раз показала Эдуардо Герреро, что он потерял.