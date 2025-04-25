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25 апреля 2025, 23:26 |
1076
0

ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки

Кристина Крыжановская снова в центре внимания

25 апреля 2025, 23:26 |
1076
0
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Instagram. Кристина Крыжановская

​Бывшая девушка нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, Кристина Крыжановская, вновь привлекла внимание поклонников.

Она опубликовала в Instagram серию эффектных снимков.

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На фотографиях она предстала в белом вязаном топе, подчёркивающем её фигуру.

Девушка в очередной раз показала Эдуардо Герреро, что он потерял.

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фото Кристина Крыжановская Эдуардо Герреро девушки Динамо Киев lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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