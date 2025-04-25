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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 20:14 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:14
281
2

1000 мячей бразильцев за Шахтер. В клубе поздравили Марлона Гомеса

Бразилец вписал свое имя в историю донецкого клуба

25 апреля 2025, 20:14 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:14
281
2
1000 мячей бразильцев за Шахтер. В клубе поздравили Марлона Гомеса
ФК Шахтер Донецк. Марлон Гомес

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес вошел в историю клуба, став автором юбилейного 1000-го гола, забитого бразильскими футболистами за «горняков».

25 апреля футболисты «Шахтера» провели тренировку во Львове, а по его завершении состоялось чествование Марлона Гомеса, который неделей ранее в поединке УПЛ с «Колосом» забил юбилейный, 1000 гол бразильцев за всю историю клуба.

Главный тренер «горняков» Марино Пушич вручил Марлону Гомесу символическую именную футболку с соответствующим числом 1 000, а партнеры поздравили полузащитника ярким коллажем, где изображены все бразильцы, которые забивали за донецкий клуб.

Серию положил начало нападающему Брандао, который 17 августа 2002 года стал первым бразильцем, отличившимся за «Шахтер», забив в ворота «Кривбасса».

Абсолютным рекордсменом по числу голов является Луис Адриано – на его счету 128 результативных ударов. В десятку лучших бразильских бомбардиров в истории клуба также вошли Брандао (91 гол), Алекс Тейшейра (89), Марлос (71), Жадсон (64), Жуниор Мораэс (62), Тайсон (55), Фернандиньо (53), Дуглас Коста (38) и Виллиан (37)

ФК Шахтер Донецк
ФК Шахтер Донецк

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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vovei
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