Ингулец – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В пятницу, 25 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».

Встречу принимает стадион «Ника» в Александрии.

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Главным арбитром поединка работает судья Александр Каленов из Львова.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 26-й тур, 25 апреля

Ингулец – Александрия – 0:1 (обновляется)

Гол: Цара, 26

ГОЛ, 0:1! Теди Цара, 26 мин.