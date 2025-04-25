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  4. Ингулец – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 16:15 |
195
0

Ингулец – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 апреля проходит матч 26-го тура УПЛ

25 апреля 2025, 16:15 |
195
0
Ингулец – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В пятницу, 25 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».

Встречу принимает стадион «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка работает судья Александр Каленов из Львова.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 26-й тур, 25 апреля
Ингулец – Александрия – 0:1 (обновляется)
Гол: Цара, 26

ГОЛ, 0:1! Теди Цара, 26 мин.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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