Украина. Премьер лига25 апреля 2025, 16:15 |
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Ингулец – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
25 апреля проходит матч 26-го тура УПЛ
25 апреля 2025, 16:15 |
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В пятницу, 25 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».
Встречу принимает стадион «Ника» в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка работает судья Александр Каленов из Львова.
Украинская Премьер-лига 2024/25. 26-й тур, 25 апреля
Ингулец – Александрия – 0:1 (обновляется)
Гол: Цара, 26
ГОЛ, 0:1! Теди Цара, 26 мин.
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