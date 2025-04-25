ФОТО. Коасавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами

Влада Зинченко, жена футболиста Александра Зинченко, снова привлекла внимание в сети.

На новых фотографиях, сделанных на фоне яркого Лондона, она продемонстрировала свою модельную внешность в мини-юбке и полупрозрачном свитере, подчеркнув фигуру стильной рубашкой.

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Эти снимки понравились почти 24 тысячам подписчиков, среди которых была и жена Евгения Коноплянки, спросившая: «Можно секрет этих идеальных ног?».

Александр Зинченко и Влада поженились в 2020 году и воспитывают двоих детей: Еву и Лею.