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25 апреля 2025, 05:45 |
473
1

ФОТО. Коасавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами

Влада Зинченко покорила сеть яркими снимками на фоне Лондона

25 апреля 2025, 05:45 |
473
1
ФОТО. Коасавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами
Instagram. Влада Зинченко

Влада Зинченко, жена футболиста Александра Зинченко, снова привлекла внимание в сети.

На новых фотографиях, сделанных на фоне яркого Лондона, она продемонстрировала свою модельную внешность в мини-юбке и полупрозрачном свитере, подчеркнув фигуру стильной рубашкой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эти снимки понравились почти 24 тысячам подписчиков, среди которых была и жена Евгения Коноплянки, спросившая: «Можно секрет этих идеальных ног?».

Александр Зинченко и Влада поженились в 2020 году и воспитывают двоих детей: Еву и Лею.

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фото lifestyle Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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