Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бывшая динамовца опубликовала горячие снимки
Другие новости
25 апреля 2025, 05:05 |
777
0

ФОТО. Бывшая динамовца опубликовала горячие снимки

Кристина Крижановская в кожаном платье

25 апреля 2025, 05:05 |
777
0
ФОТО. Бывшая динамовца опубликовала горячие снимки
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крижановская, экс-возлюбленная полузащитника «Динамо» Эдуардо Герреро, часто радует поклонников горячими публикациями.

Недавно она отпраздновала свой 24-й день рождения и продолжает привлекать внимание публики.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На этот раз Кристина появилась в длинном кожаном платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру и красивые черты лица.

Напомним, что в прошлом году стало известно о её отношениях с Герреро, но несколько месяцев назад она поделилась болезненными подробностями их отношений, обвиняя футболиста в изменах.

По теме:
Заря – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Коасавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами
ФОТО. Пике расстался со своей девушкой. Вернется к Шакире?
фото lifestyle девушки Кристина Крыжановская Динамо Киев Эдуардо Герреро Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
Хоккей | 24 апреля 2025, 07:45 4
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица

Дания уверенно идет к повышению в классе

Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Бокс | 24 апреля 2025, 09:51 1
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком

Дмитрий Бивол не собирается подниматься в супертяжелый вес

Драма Мадрида. Ястремская накормила Гауфф бубликом, но потерпела поражение
Теннис | 24.04.2025, 23:15
Драма Мадрида. Ястремская накормила Гауфф бубликом, но потерпела поражение
Драма Мадрида. Ястремская накормила Гауфф бубликом, но потерпела поражение
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Хоккей | 24.04.2025, 19:17
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Болонья – Эмполи – 2:1. Как Коваленко добил мяч в сетку. Видео голов, обзор
Футбол | 25.04.2025, 00:23
Болонья – Эмполи – 2:1. Как Коваленко добил мяч в сетку. Видео голов, обзор
Болонья – Эмполи – 2:1. Как Коваленко добил мяч в сетку. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 3
Футбол
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 76
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 24
Футбол
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
23.04.2025, 06:05 3
Теннис
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
23.04.2025, 18:23 1
Снукер
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
23.04.2025, 06:23 2
Снукер
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
23.04.2025, 00:05 1
Футбол
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем