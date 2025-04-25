ФОТО. Бывшая динамовца опубликовала горячие снимки

Кристина Крижановская, экс-возлюбленная полузащитника «Динамо» Эдуардо Герреро, часто радует поклонников горячими публикациями.

Недавно она отпраздновала свой 24-й день рождения и продолжает привлекать внимание публики.

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На этот раз Кристина появилась в длинном кожаном платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру и красивые черты лица.

Напомним, что в прошлом году стало известно о её отношениях с Герреро, но несколько месяцев назад она поделилась болезненными подробностями их отношений, обвиняя футболиста в изменах.