Звезда НБА стал совладельцем футбольного клуба за который выступает украине

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд присоединился к футбольному клубу «Эвертон» как совладелец клуба.

Об этом сообщили на официальном сайте английского клуба.

Кидд - десятикратный участник Матча всех звезд НБА и чемпион НБА 2011 года. Также он дважды выигрывал Олимпиаду в составе сборной США.

«Для меня большая честь присоединиться к владельцам такого клуба. Скоро здесь будет новый стадион, светлое будущее и новые результаты. Отличное время, чтобы стать частью команды», – прокомментировал Кидд.

Напомним, что за «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.