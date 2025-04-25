Звезда НБА стал совладельцем футбольного клуба за который выступает украине
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд вошел в состав руководства «Эвертона»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд присоединился к футбольному клубу «Эвертон» как совладелец клуба.
Об этом сообщили на официальном сайте английского клуба.
Кидд - десятикратный участник Матча всех звезд НБА и чемпион НБА 2011 года. Также он дважды выигрывал Олимпиаду в составе сборной США.
«Для меня большая честь присоединиться к владельцам такого клуба. Скоро здесь будет новый стадион, светлое будущее и новые результаты. Отличное время, чтобы стать частью команды», – прокомментировал Кидд.
Напомним, что за «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
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