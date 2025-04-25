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Англия
25 апреля 2025, 03:24 | Обновлено 25 апреля 2025, 03:35
109
0

Звезда НБА стал совладельцем футбольного клуба за который выступает украине

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд вошел в состав руководства «Эвертона»

25 апреля 2025, 03:24 | Обновлено 25 апреля 2025, 03:35
109
0
Звезда НБА стал совладельцем футбольного клуба за который выступает украине
evertonfc.com

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд присоединился к футбольному клубу «Эвертон» как совладелец клуба.

Об этом сообщили на официальном сайте английского клуба.

Кидд - десятикратный участник Матча всех звезд НБА и чемпион НБА 2011 года. Также он дважды выигрывал Олимпиаду в составе сборной США.

«Для меня большая честь присоединиться к владельцам такого клуба. Скоро здесь будет новый стадион, светлое будущее и новые результаты. Отличное время, чтобы стать частью команды», – прокомментировал Кидд.

Напомним, что за «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Даллас Маверикс Джейсон Кидд Эвертон
Александр Сильченко Источник: ФК Эвертон
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