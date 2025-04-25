Впервые за 51 год. Финал Кубка Италии для Болонья будет вторым в истории

«Болонья» победила «Эмполи» и во втором полуфинальном матче Кубка Италии. На гол Виктора Коваленко «Болонья» ответила дважды. 2:1 в матче и 5:1 по сумме двух встреч.

«Болонья» вышла в финал Кубка Италии лишь второй раз в своей истории.

В 1974 году «Болонья» победила в финале «Палермо» в серии послематчевых пенальти.

Но титулов у «Болоньи» два. Дело в том, что в 1970 году «Болонья» победила в Кубке Италии по итогам группового турнира. Финальный матч тогда не проводился.

За свой третий титул «Болонья» поборется с «Миланом».