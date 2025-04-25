Впервые за 51 год. Финал Кубка Италии для Болонья будет вторым в истории
Двухкратный обладатель трофея встретится в решающей игре с «Миланом»
«Болонья» победила «Эмполи» и во втором полуфинальном матче Кубка Италии. На гол Виктора Коваленко «Болонья» ответила дважды. 2:1 в матче и 5:1 по сумме двух встреч.
«Болонья» вышла в финал Кубка Италии лишь второй раз в своей истории.
В 1974 году «Болонья» победила в финале «Палермо» в серии послематчевых пенальти.
Но титулов у «Болоньи» два. Дело в том, что в 1970 году «Болонья» победила в Кубке Италии по итогам группового турнира. Финальный матч тогда не проводился.
За свой третий титул «Болонья» поборется с «Миланом».
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