Англия20 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:46
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Зинченко отметился результативным действием за Арсенал
«Арсенал» уверенно победил «Ипсвич»
20 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:46
618
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В матче 33-го тура АПЛ Арсенал на выезде обыграл Ипсвич Таун со счетом 4:0.
Результативной передачей в этой игре отличился Александр Зинченко.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Это уже 5-я результативная передача Александра за Арсенал (все – в матчах АПЛ).
В общей сложности Александр Зинченко осуществил в АПЛ 12 ассистов:
- Манчестер Сити – 7
- Арсенал – 5
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