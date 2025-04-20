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Англия
20 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:46
618
0

Зинченко отметился результативным действием за Арсенал

«Арсенал» уверенно победил «Ипсвич»

20 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:46
618
0
Зинченко отметился результативным действием за Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура АПЛ Арсенал на выезде обыграл Ипсвич Таун со счетом 4:0.

Результативной передачей в этой игре отличился Александр Зинченко.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Это уже 5-я результативная передача Александра за Арсенал (все – в матчах АПЛ).

В общей сложности Александр Зинченко осуществил в АПЛ 12 ассистов:

  • Манчестер Сити – 7
  • Арсенал – 5

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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