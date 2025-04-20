Зинченко отметился результативным действием за Арсенал

В матче 33-го тура АПЛ Арсенал на выезде обыграл Ипсвич Таун со счетом 4:0.

Результативной передачей в этой игре отличился Александр Зинченко.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Это уже 5-я результативная передача Александра за Арсенал (все – в матчах АПЛ).

В общей сложности Александр Зинченко осуществил в АПЛ 12 ассистов: