Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:08
168
0
Верес – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25
20 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:08
168
0
20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 8-й минуте матче одесскую команду вперед вывел Денис Янаков, закрутив мяч в дальний угол ворот.
ГОЛ! 0:1. Денис Янаков, 8 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 апреля 2025, 20:58 30
Команда пропустила 4 гола
Футбол | 20 апреля 2025, 15:01 8
Команда Бартуловича уже не впервые становится жертвой раннего удаления своего игрока
Футбол | 20.04.2025, 08:51
Футбол | 19.04.2025, 22:55
Футбол | 20.04.2025, 17:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.04.2025, 20:08 440
20.04.2025, 01:02 6
19.04.2025, 09:04 1
20.04.2025, 09:26 13
18.04.2025, 21:27 13
19.04.2025, 22:45
18.04.2025, 19:24