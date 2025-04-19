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ITF
19 апреля 2025, 13:35 | Обновлено 19 апреля 2025, 14:12
77
0

Крутых идет за вторым в апреле титулом в турецкой Анталье

Украинец уверенно переиграл в двух сетах Райана Нейбура

19 апреля 2025, 13:35 | Обновлено 19 апреля 2025, 14:12
77
0
Крутых идет за вторым в апреле титулом в турецкой Анталье
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (ATP 475) пробился в финал грунтового турнира ITF М15 в Анталье (Турция).

В полуфинале 25-летний украинец уверенно переиграл в двух сетах Райана Нейбура (ATP 395) из Нидерландов. Алексей сделал пять брейков, не отдал ни одной своей подачи, а во втором сете повесил сопернику баранку. Для этого ему понадобился 1 час и 11 минут времени на корте. Это был третий поединок между теннисистами, счет стал 2:1 в пользу Крутых.

На пути к своему второму в апреле финалу в турецкой Анталье украинец нанес поражение четырем теннисистам.

ITF М15 Анталья. Грунт.

1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) – Мика Петкович (ATP 1159, Германия) – 6:3, 6:2

1/8 финала

Алексей Крутых (Украина) – Карло Альберто Каньято (ATP 789, Италия) – 7:5, 6:1

Четвертьфинал

Алексей Крутых (Украина) – Том Генцш (ATP 461, Германия) [4] – 6:2, 6:2

Полуфинал

Алексей Крутых (Украина) – Райан Нейбур (ATP 395, Нидерланды) [2] – 6:2, 6:0

В финальном поединке Алексей Крутых сыграет с Алексом Молчаном (ATP 644) из Словакии. Теннисисты сыграют между собой впервые.

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ITF Анталья Алексей Крутых Алекс Молчан
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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