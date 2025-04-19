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ATP
19 апреля 2025, 10:05 | Обновлено 19 апреля 2025, 10:50
457
1

Третью ракетку мира с трибуны обвинили в домашнем насилии

Немецкий теннисист столкнулся с неприятным инцидентом

19 апреля 2025, 10:05 | Обновлено 19 апреля 2025, 10:50
457
1
Третью ракетку мира с трибуны обвинили в домашнем насилии
Reuters. Александр Зверев

Во время четвертьфинального матча турнира ATP 500 в Мюнхене, который Александр Зверев выиграл у Таллона Грикспора в трех сетах, немецкий теннисист столкнулся с неприятным инцидентом. Один из зрителей выкрикнул в его адрес оскорбление, связанное с обвинениями в домашнем насилии.

При счете 5:5 во втором сете неизвестный крикнул: «Давай, ты... женоизбиватель!» (в оригинале – «Allez, espèce de... frappeur de femmes!»). Это была прямая отсылка к обвинениям в физическом насилии, выдвинутым ранее против Зверева.

Напомним, что в июне 2024 года адвокаты теннисиста заявили о достижении мирового соглашения с бывшей партнершей и матерью его ребенка Брендой Патеа, после чего немецкий суд закрыл дело. Сам Зверев, занимающий третью строчку мирового рейтинга, всегда отрицал выдвинутые против него обвинения.

Изначально теннисист никак не отреагировал, тогда как другие зрители начали освистывать нарушителя. Зверев выиграл гейм и затем обратился к судье на вышке Фергусу Мерфи. «Фергус, пожалуйста, выведи его», – сказал он во время смены сторон. Официальной информации о том, был ли выдворен этот зритель, пока нет. Отметим, что подобная ситуация произошла и после его финального матча на Открытом чемпионате Австралии в январе этого года.

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ATP Мюнхен Александр Зверев Таллон Грикспор
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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Saar
Так це ж підар-мос..ль, що ще від тварин можна хотіти!??
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