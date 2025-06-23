Гвардиола хочет украсть из-под носа в Барселоны трансфер мечты

Английский гранд «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера.

По информации испанского издания Fichajes, английский гранд планирует летом купить звездного вингера Нико Уильямса из «Манчестер Сити», о котором долгое время мечтает «Барселона». «Горожане» готовы активировать клаусулу за испанского вингера – 60 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Нико Уильямс провел 43 матча, забил 11 голов и отметился 7 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».