Гвардиола хочет украсть из-под носа в Барселоны трансфер мечты
«Манчестер Сити» нацелился на Нико Уильямса
Английский гранд «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера.
По информации испанского издания Fichajes, английский гранд планирует летом купить звездного вингера Нико Уильямса из «Манчестер Сити», о котором долгое время мечтает «Барселона». «Горожане» готовы активировать клаусулу за испанского вингера – 60 миллионов евро.
В этом сезоне на клубном уровне Нико Уильямс провел 43 матча, забил 11 голов и отметился 7 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».
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