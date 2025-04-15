Вечером, 15 апреля, зрителей ожидают решающие матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

В одном из матчей «Астон Вилла» на своей арене «Вилла Парк» будет принимать действующего чемпиона Франции – ПСЖ. Первая встреча команд завершилась победой французского коллектива – 3:1.

Перед матчем болельщики «Астон Виллы» решили помешать гостям чувствовать себя комфортно в Англии, поэтому фанаты сняли колеса с клубного автобуса ПСЖ. Пока неизвестно, как команда из Франции решила эту ситуацию.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Привет из Англии. Фанаты Астон Виллы сняли колеса с автобуса ПСЖ