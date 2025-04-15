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  4. ФОТО. Привет из Англии. Фанаты Астон Виллы сняли колеса с автобуса ПСЖ
Лига чемпионов
15 апреля 2025, 11:49 | Обновлено 15 апреля 2025, 12:08
595
1

ФОТО. Привет из Англии. Фанаты Астон Виллы сняли колеса с автобуса ПСЖ

Болельщики подогрели интерес ко второму матчу между клубами

15 апреля 2025, 11:49 | Обновлено 15 апреля 2025, 12:08
595
1
ФОТО. Привет из Англии. Фанаты Астон Виллы сняли колеса с автобуса ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером, 15 апреля, зрителей ожидают решающие матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

В одном из матчей «Астон Вилла» на своей арене «Вилла Парк» будет принимать действующего чемпиона Франции – ПСЖ. Первая встреча команд завершилась победой французского коллектива – 3:1.

Перед матчем болельщики «Астон Виллы» решили помешать гостям чувствовать себя комфортно в Англии, поэтому фанаты сняли колеса с клубного автобуса ПСЖ. Пока неизвестно, как команда из Франции решила эту ситуацию.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Привет из Англии. Фанаты Астон Виллы сняли колеса с автобуса ПСЖ

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Астон Вилла ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Aleksandr Vorobiov
Ну так какие проблемы? Хозяева Астон виллы всё украденное купят и установят ещё до того, как автобус уедет в Париж. ????? 
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