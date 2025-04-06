Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 15:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:22
395
1

Динамо – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги

06 апреля 2025, 15:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:22
395
1
Динамо – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В воскресенье, 6 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».

Встречу принимает стадион «Динамо» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Перед началом матча «Динамо» с 54 очками располагалось на 1-м месте, а «Левый Берег» с 22 очками шел 11-м.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

Динамо – Левый Берег – 1:0 (обновляется)

Гол: Ярмоленко, 45

По теме:
Непотопляемые. Александрия под интенсивными осадками обыграла Кривбасс
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уволил коуча, что возглавлял клуб в УПЛ. Он вошел в историю
Александр КУЧЕР: «Черноморец в Одессе никому дарить очки не будет»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу
Футбол | 05 апреля 2025, 21:06 2
Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу
Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу

Сливочные проиграли со счетом 1:2

Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Футбол | 05 апреля 2025, 19:15 46
Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу

Поединок завершился победой летучих мышей 2:1

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06.04.2025, 08:50
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Без шансов. Ферстаппен уверенно выиграл гонку в Японии
Авто/мото | 06.04.2025, 09:27
Без шансов. Ферстаппен уверенно выиграл гонку в Японии
Без шансов. Ферстаппен уверенно выиграл гонку в Японии
ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное
Футбол | 06.04.2025, 15:22
ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное
ВИДЕО. Профессионал в действии. Гармаш эффектным голом отличился за Лесное
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovei
ДИНАМО! ДАЙ ЕЩЕ  ОДИН ВАЛИДОЛЬНЫЙ МАТЧ. МЫ ПРИВЫКЛИ.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
05.04.2025, 07:46 2
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 20
Хоккей
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
05.04.2025, 01:41 3
Футбол
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 14
Бокс
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем