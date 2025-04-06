Украина. Премьер лига06 апреля 2025, 15:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:22
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Динамо – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги
06 апреля 2025, 15:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:22
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В воскресенье, 6 апреля, проходит матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».
Встречу принимает стадион «Динамо» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Перед началом матча «Динамо» с 54 очками располагалось на 1-м месте, а «Левый Берег» с 22 очками шел 11-м.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
Динамо – Левый Берег – 1:0 (обновляется)
Гол: Ярмоленко, 45
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