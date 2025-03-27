КОЛЛИНС: «Было больно видеть, как собака испытывала такую сильную боль»

Триумфатор хардового турнира WTA 1000 в Майами 2024 года Даниэль Коллинс в этом сезоне сошла с дистанции на стадии 1/8 финала. Но и в этот раз американская теннисистка не покинула Флориду с пустыми руками.

Выходя со стадиона Hard Rock, Даниэль обнаружила посреди дороги, сбитую автомобилем, раненую собаку. 31-летняя спортсменка не осталась в стороне и подобрала раненого пса. После пяти дней, проведенных в ветеринарной клинике, собака пошла на поправку.

Теперь Крэш (так Коллинс назвала собаку) и Даниэль живут вместе как друзья.

«Было невероятно больно видеть, как собака испытывает такую сильную боль после того, как ее сбила машина и оставила посреди дороги с таким количеством людей, проезжающих мимо ее свернувшегося калачиком тела. Я рада, что смогла быть там и оказать ему необходимую помощь. Я взяла его жить к себе. Как только он выздоровеет, я отдам его в школу для собак», – написала теннисистка в своем Instagram.