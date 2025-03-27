Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОЛЛИНС: «Было больно видеть, как собака испытывала такую сильную боль»
Другие новости
27 марта 2025, 19:30 | Обновлено 27 марта 2025, 21:18
121
0

КОЛЛИНС: «Было больно видеть, как собака испытывала такую сильную боль»

Американская теннисистка подобрала раненую собаку

27 марта 2025, 19:30 | Обновлено 27 марта 2025, 21:18
121
0
КОЛЛИНС: «Было больно видеть, как собака испытывала такую сильную боль»
Instagram. Даниэль Коллинс

Триумфатор хардового турнира WTA 1000 в Майами 2024 года Даниэль Коллинс в этом сезоне сошла с дистанции на стадии 1/8 финала. Но и в этот раз американская теннисистка не покинула Флориду с пустыми руками.

Выходя со стадиона Hard Rock, Даниэль обнаружила посреди дороги, сбитую автомобилем, раненую собаку. 31-летняя спортсменка не осталась в стороне и подобрала раненого пса. После пяти дней, проведенных в ветеринарной клинике, собака пошла на поправку.

Теперь Крэш (так Коллинс назвала собаку) и Даниэль живут вместе как друзья.

«Было невероятно больно видеть, как собака испытывает такую сильную боль после того, как ее сбила машина и оставила посреди дороги с таким количеством людей, проезжающих мимо ее свернувшегося калачиком тела. Я рада, что смогла быть там и оказать ему необходимую помощь. Я взяла его жить к себе. Как только он выздоровеет, я отдам его в школу для собак», – написала теннисистка в своем Instagram.

По теме:
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Свитолина и Костюк идут дальше. Определены пары 1/8 финала турнира в Майами
Две украинки в борьбе. Известны все участницы 1/16 финала турнира в Майами
Даниэль Коллинс собака
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 27 марта 2025, 06:20 0
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами

Арина Соболенко vs Жасмин Паолини, Джессика Пегула vs Александра Эала

Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Футбол | 27 марта 2025, 09:00 4
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси

Пеп выделил Фила Фодена

Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Футбол | 27.03.2025, 08:45
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Теннис | 27.03.2025, 15:10
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Шахтер готовит трансфер Луиса Гильерме. Реакция болельщиков
Футбол | 27.03.2025, 15:06
Шахтер готовит трансфер Луиса Гильерме. Реакция болельщиков
Шахтер готовит трансфер Луиса Гильерме. Реакция болельщиков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
25.03.2025, 16:13
Футбол
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
ФОТО. Конору Макгрегору грозит 7 лет. Звездой UFC занялась прокуратура
ФОТО. Конору Макгрегору грозит 7 лет. Звездой UFC занялась прокуратура
26.03.2025, 02:06 8
MMA
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
25.03.2025, 22:27 15
Футбол
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
26.03.2025, 01:56
Футбол
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
26.03.2025, 01:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем