Товарищеские матчи25 марта 2025, 16:36 |
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ВИДЕО. Разобрался. Вьюник открыл счет в матче против Польши U-21
Украинская молодежка отличилась голом на 18-й минуте
25 марта 2025, 16:36 |
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Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй товарищеский матч во время сборов в марте.
25 марта в 16:00 украинская команда в городе Белек (Турция) играет контрольный поединок с командой Польши U-21.
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На 18-й минуте украинцам удалось выйти вперед – голом отметился форвард гданьской «Лехии» Богдан Вьюнник. После смещения с фланга он пробил в ближний угол ворот соперника.
ВИДЕО. Разобрался. Вьюнник открыл счет в матче против Польши U-21
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