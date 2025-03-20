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Чемпионат мира
20 марта 2025, 06:30 | Обновлено 20 марта 2025, 06:54
276
0

Патріс ЭВРА: «Мессі не вигравав ЧМ, це був подарунок»

Бывший игрок Франции раскритиковал и слухи о вероятном приходе к работе тренером Зидана

20 марта 2025, 06:30 | Обновлено 20 марта 2025, 06:54
276
0
Патріс ЭВРА: «Мессі не вигравав ЧМ, це був подарунок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра заявил, что Лионель Месси не выигрывал чемпионат мира, а этот трофей стал для него подарком.

«Франция не выигрывает трофеи с 2018 года, но мы все знаем, что в 2022-м никто, кроме Месси, не мог стать чемпионом мира. Все было решено заранее. Даже французы хотели, чтобы Лионель выиграл. Это был подарок для него».

Также Эвра прокомментировал заявление Дидье Дешама о возможном завершении сотрудничества со сборной и вероятном назначении Зинедина Зидана.

«Неуважение к Дешаму – говорить уже о другом тренере. Он все еще занимает эту должность, и рано говорить о новом наставнике.

В каждой новости уже упоминают Зидана, но мы должны говорить о Дешаме. Когда я такое слышу, мне становится обидно», – сказал Эвра.

Ранее Лионель Месси рассказал, кого считает лучшим тренером в мире.

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Патрис Эвра сборная Франции по футболу Лионель Месси чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко Источник: RMC Sport
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