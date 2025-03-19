«Врачи делают все возможное» Ребров поведал, что с звездой сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о болезни украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«К сожалению, Довбик обратился с большой температурой. К сожалению, это инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Завтра посмотрим, но сегодня он не тренируется в общей группе».

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.