Украина U-17 – Хорватия U-17 – 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартовала во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

Соперником сине-желтых стала сборная Хорватии.

В первом тайме украинцы пропустили дважды. Дублем отметился Тино Кусанович. Сначала игрок забил на 22-й минуте, а затем на 32-й минуте.

Во второй половине игры игроки сборной Украины один гол отквитали. Автором гола стал Павел Люсин на 54-й минуте, который реализовал пенальти.

Евро U17. Квалификация. 19 марта

Украина U17 – Хорватия U17 – 1:2

Голы: Люсин, 54, – Кусанович, 22, 32

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