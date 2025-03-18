Кремень дозаявил уже 17 футболистов

Как стало известно Sport.ua, очередными новичками перволигового «Кремня» стали свободные агенты Артем Матус, Андрей Савицкий, Дмитрий Прокопчук, Роман Тилоха, которые и прошлой весной выступали за команду из Кременчуга, а также Даниил Сидоренко из киевского «Локомотива». За последнюю неделю «Кремень» подписал уже 17 футболистов.

По имеющейся информации, на просмотре в «Кремне» еще находится два потенциальных новобранца, и останутся ли они в Кременчуге - выяснится в ближайшие дни.

В последних контрольных матчах подопечные Игоря Климовского уступили второлиговой «Александрии-2» - 0:1, а сегодня взяли верх над любительским ФК «Пенуэл» из Кривого Рога - 4:2. 22 марта они еще раз сыграют с «Александрией-2», и на этом программа спаррингов будет исчерпана.

Сейчас «Кремень» занимает 16-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 9 очков.

Ранее мы сообщали, что «Кремень» подписал контракты до конца сезона сразу с 11 игроками.