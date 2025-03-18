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Испания
18 марта 2025, 15:13 |
518
0

Челси завершил переговоры по полузащитнику Барсы. Известны причина и итоги

Английский клуб прекратил переговоры по Марку Касадо из-за травмы

18 марта 2025, 15:13 |
518
0
Челси завершил переговоры по полузащитнику Барсы. Известны причина и итоги
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Касадо

Лондонский «Челси» прекратил переговоры по испанскому полузащитнику каталонской «Барселоны» Марку Касадо, сообщает EL Nacional.

По информации источника, причиной стала травма колена 21-летнего футболиста. Если будет принято решение о проведении операции, то игрок рискует пропустить даже предсезонную подготовку.

По этой причине английский клуб вышел из переговоров по Марку, который начинает получать меньше игрового времени в Каталонии.

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик дал понять игроку «Барселоны», что не рассчитывает на него.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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