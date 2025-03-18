Челси завершил переговоры по полузащитнику Барсы. Известны причина и итоги

Лондонский «Челси» прекратил переговоры по испанскому полузащитнику каталонской «Барселоны» Марку Касадо, сообщает EL Nacional.

По информации источника, причиной стала травма колена 21-летнего футболиста. Если будет принято решение о проведении операции, то игрок рискует пропустить даже предсезонную подготовку.

По этой причине английский клуб вышел из переговоров по Марку, который начинает получать меньше игрового времени в Каталонии.

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик дал понять игроку «Барселоны», что не рассчитывает на него.