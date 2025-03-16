16.03.2025 19:00 – 43’ 2 : 0
Италия16 марта 2025, 19:45 |
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Фиорентина – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2024/25
16 марта 2025, 19:45 |
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16 марта проходит матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Ювентус.
Коллективы играют на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта
Фиорентина – Ювентус – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Госенс, 15 мин.
ГОЛ! 2:0 Мандрагора, 18 мин.
Фиорентина – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Фиорентина).
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