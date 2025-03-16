Фиорентина – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 марта проходит матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Ювентус.

Коллективы играют на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Фиорентина – Ювентус – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Госенс, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Мандрагора, 18 мин.

Фиорентина – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция