Украина. Премьер лига15 марта 2025, 18:12 | Обновлено 15 марта 2025, 18:53
344
0
Рух – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги начался в 18:00 по киевскому времени
15 марта 2025, 18:12 | Обновлено 15 марта 2025, 18:53
344
0
В субботу, 15 марта, походит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».
Поединок принимает «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из Киева.
Перед началом встречи «Рух» с 26 очками расположился на 9-м месте, а «Ворскла» с 18 баллами находится на 13-й позиции.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур
Рух – Ворскла – 0:0 (обновляется)
Гол:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 марта 2025, 03:45 3
Теренс считает таким Шакура Стивенсона
Футбол | 15 марта 2025, 00:21 2
Вингер планирует перейти в «ПСЖ»
Футбол | 15.03.2025, 18:29
Футбол | 15.03.2025, 13:18
Футбол | 15.03.2025, 17:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2025, 00:43 1
14.03.2025, 15:23 22
14.03.2025, 09:17 93
14.03.2025, 13:27 3
15.03.2025, 04:45 3
14.03.2025, 07:47 6
14.03.2025, 15:18 1