ФОТО. Украинская модель с Донецка вышла замуж за российского футболиста

Футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов женился на Кристине Семенковой, уроженке Донецка, которая давно живет в Москве.

Пара начала встречаться до полномасштабного вторжения рф в Украину, а в 2023 году поженилась и стала родителями.

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Кристина, взявшая фамилию мужа, активно ведет соцсети, публикуя откровенные фото и рекламируя бренды, пишет издание Yesport.

Несмотря на ее связь с россией, ее посты лайкают жены украинских футболистов – в частности, это жены Евгения Коноплянки, Сергея Чоботенко и Антона Каниболоцкого..

Российские СМИ отмечают, что ей повезло с мужем, ведь Баринов зарабатывает 1,5 миллиона евро в год.