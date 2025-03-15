ФОТО. Украинская модель с Донецка вышла замуж за российского футболиста
И её лайкают жены украинских футболистов
Футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов женился на Кристине Семенковой, уроженке Донецка, которая давно живет в Москве.
Пара начала встречаться до полномасштабного вторжения рф в Украину, а в 2023 году поженилась и стала родителями.
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Кристина, взявшая фамилию мужа, активно ведет соцсети, публикуя откровенные фото и рекламируя бренды, пишет издание Yesport.
Несмотря на ее связь с россией, ее посты лайкают жены украинских футболистов – в частности, это жены Евгения Коноплянки, Сергея Чоботенко и Антона Каниболоцкого..
Российские СМИ отмечают, что ей повезло с мужем, ведь Баринов зарабатывает 1,5 миллиона евро в год.
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