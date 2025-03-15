Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинская модель с Донецка вышла замуж за российского футболиста
Другие новости
15 марта 2025, 01:59 |
278
0

ФОТО. Украинская модель с Донецка вышла замуж за российского футболиста

И её лайкают жены украинских футболистов

15 марта 2025, 01:59 |
278
0
ФОТО. Украинская модель с Донецка вышла замуж за российского футболиста
Instagram. Кристина Семенкова

Футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов женился на Кристине Семенковой, уроженке Донецка, которая давно живет в Москве.

Пара начала встречаться до полномасштабного вторжения рф в Украину, а в 2023 году поженилась и стала родителями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кристина, взявшая фамилию мужа, активно ведет соцсети, публикуя откровенные фото и рекламируя бренды, пишет издание Yesport.

Несмотря на ее связь с россией, ее посты лайкают жены украинских футболистов – в частности, это жены Евгения Коноплянки, Сергея Чоботенко и Антона Каниболоцкого..

Российские СМИ отмечают, что ей повезло с мужем, ведь Баринов зарабатывает 1,5 миллиона евро в год.

По теме:
ФОТО. В Динамо одним холостяком меньше. Вот кто женится
ФОТО. Девушка звезды АПЛ рассказала их историю знакомства. Знакомы с 17 лет
ВИДЕО. Отец звезды Барселоны показал впечатляющую фреску с сыном
фото lifestyle Локомотив Москва российско-украинская война
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Футбол | 14 марта 2025, 09:17 91
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли

В донецком клубе хотят сделать ставку на Арду Турана

Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче
Футбол | 14 марта 2025, 23:41 8
Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче
Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче

Украинец сделал две голевые передачи на Фабио Миретти на 16-й и 45+2-й минуте

«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
Футбол | 14.03.2025, 11:09
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15.03.2025, 02:23
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Бокс | 14.03.2025, 08:34
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
13.03.2025, 16:52 7
Футбол
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
13.03.2025, 10:33 3
Футбол
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 48
Теннис
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
13.03.2025, 11:33 1
Футбол
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем