Один из лучших. Стала известна оценка Таловерова за матч против Портсмуту

В среду, 12 марта, был проведен поединок между клубами «Портсмут» и «Плимут» в 37-м туре Чемпионшипа.

Прошел матч в английской лиге на арене «Фреттон Парк» в городе Портсмут. Минимальную победу в поединке оформил «Плимут», находящийся на последнем месте в турнирной таблице – 2:1.

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Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров вышел в стартовом составе команды и отыграл полный поединок. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 7.1 балла, что является четвертым лучшим результатом в коллективе.

Игроком матча эксперты признали шотландского нападающего Райана Харди, отличившегося ассистом и забитым мячом. Благодаря двум полезным действиям футболист получил 8.1 балла.

Оценка матча «Портсмут» – «Плимут» от WhoScored