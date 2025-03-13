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Англия
13 марта 2025, 04:24 | Обновлено 13 марта 2025, 04:50
127
0

Один из лучших. Стала известна оценка Таловерова за матч против Портсмуту

Украинец за свое выступление получил 7.1 балла

13 марта 2025, 04:24 | Обновлено 13 марта 2025, 04:50
127
0
Один из лучших. Стала известна оценка Таловерова за матч против Портсмуту
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В среду, 12 марта, был проведен поединок между клубами «Портсмут» и «Плимут» в 37-м туре Чемпионшипа.

Прошел матч в английской лиге на арене «Фреттон Парк» в городе Портсмут. Минимальную победу в поединке оформил «Плимут», находящийся на последнем месте в турнирной таблице – 2:1.

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Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров вышел в стартовом составе команды и отыграл полный поединок. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 7.1 балла, что является четвертым лучшим результатом в коллективе.

Игроком матча эксперты признали шотландского нападающего Райана Харди, отличившегося ассистом и забитым мячом. Благодаря двум полезным действиям футболист получил 8.1 балла.

Оценка матча «Портсмут» – «Плимут» от WhoScored

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Портсмут Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров оценки WhoScored
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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