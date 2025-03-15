Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлено рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Теперь главным фаворитом на награду является Килиан Мбаппе
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.
Первую позицию в рейтинге потерял Мохамед Салах – причиной этого стал вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов от ПСЖ. Египтянин теперь только третий среди главных кандидатов.
На первую позицию в рейтинге поднялся лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а за ним разместился вингер «Барселоны» Рафинья Диас.
В пятерку рейтинга также вошли Винисиус Жуниор и Ламин Ямал.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025
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