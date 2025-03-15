Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлено рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Первую позицию в рейтинге потерял Мохамед Салах – причиной этого стал вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов от ПСЖ. Египтянин теперь только третий среди главных кандидатов.

На первую позицию в рейтинге поднялся лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а за ним разместился вингер «Барселоны» Рафинья Диас.

В пятерку рейтинга также вошли Винисиус Жуниор и Ламин Ямал.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025