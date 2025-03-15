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  4. Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлено рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Лига чемпионов
15 марта 2025, 00:03 |
979
2

Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлено рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025

Теперь главным фаворитом на награду является Килиан Мбаппе

15 марта 2025, 00:03 |
979
2
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлено рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Ballon d'Or

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025.

Первую позицию в рейтинге потерял Мохамед Салах – причиной этого стал вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов от ПСЖ. Египтянин теперь только третий среди главных кандидатов.

На первую позицию в рейтинге поднялся лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а за ним разместился вингер «Барселоны» Рафинья Диас.

В пятерку рейтинга также вошли Винисиус Жуниор и Ламин Ямал.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025

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Килиан Мбаппе Мохамед Салах Рафинья Диас GiveMeSport Золотой мяч Винисиус Жуниор Ламин Ямал
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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DaVinci
Дембеле має бути в трійці
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+1
fedd1979
Який такий Мбаппе???? За які шиши?
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+1
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