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Англия
09 марта 2025, 21:14 | Обновлено 09 марта 2025, 21:26
493
2

Ужасная серия основного нападающего Манчестер Юнайтед

Расмус Хойлунд не забивает 19 матчей подряд во всех соревнованиях

09 марта 2025, 21:14 | Обновлено 09 марта 2025, 21:26
493
2
Ужасная серия основного нападающего Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд не отметился результативными действиями в поединке против «Арсенала» и увеличил свою сухую серию без голов до 19 матчей подряд во всех соревнованиях.

9 марта состоялась игра 28-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Деклан Райс сравнял счет на 74-й минуте встречи.

Последний раз Хойлунд забивал гол 12 декабря 2024 года в игре Лиги Европы против «Виктории Пльзень».

В нынешнем сезоне Расмус принял участие в 37 матчах, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу. «МЮ» находится на 14-м месте в таблице чемпионата (9 побед, 7 ничьих, 12 поражений).

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Расмус Хойлунд статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НУЖЕН ВЕЛИЧАЙШИЙ ФОРВАРД В МИРЕ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ДАНЕЧКА СЕКАН АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ 
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+1
pol-55
І сьогодні міг би,але здається це не невезіння,а він не має відчуття голу,а без цього класним нападником не станеш.
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+1
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