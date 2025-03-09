Ужасная серия основного нападающего Манчестер Юнайтед

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд не отметился результативными действиями в поединке против «Арсенала» и увеличил свою сухую серию без голов до 19 матчей подряд во всех соревнованиях.

9 марта состоялась игра 28-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Деклан Райс сравнял счет на 74-й минуте встречи.

Последний раз Хойлунд забивал гол 12 декабря 2024 года в игре Лиги Европы против «Виктории Пльзень».

В нынешнем сезоне Расмус принял участие в 37 матчах, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу. «МЮ» находится на 14-м месте в таблице чемпионата (9 побед, 7 ничьих, 12 поражений).