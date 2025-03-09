Англия09 марта 2025, 19:41 | Обновлено 09 марта 2025, 20:18
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Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ в матче против Арсенала
Манчестер Юнайтед забил канонирам гол в раздевалку
09 марта 2025, 19:41 | Обновлено 09 марта 2025, 20:18
146
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Вечером 9 марта в 18:30 проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
Манчестер Юнайтед забил канонирам гол в раздевалку. На 45+2 минуте Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ (1:0).
ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 45+2 мин
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