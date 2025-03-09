Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ в матче против Арсенала
Англия
09 марта 2025, 19:41 | Обновлено 09 марта 2025, 20:18
146
0

Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ в матче против Арсенала

Манчестер Юнайтед забил канонирам гол в раздевалку

09 марта 2025, 19:41 | Обновлено 09 марта 2025, 20:18
146
0
Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ в матче против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 марта в 18:30 проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

Манчестер Юнайтед забил канонирам гол в раздевалку. На 45+2 минуте Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ (1:0).

ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 45+2 мин

По теме:
ВИДЕО. Деклан Райс сравнял счет для Арсенала в матче против Ман Юнайтед
Реал – Райо Вальекано – 2:1. Успех Лунина и Ко. Видео голов и обзор матча
Эмполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Арсенал Бруну Фернандеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 09 марта 2025, 19:01 0
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 9 марта в 21:45 по Киеву

ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Футбол | 09 марта 2025, 09:10 14
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»

Алексей жестко раскритиковал нынешнего главного тренера ЛНЗ

Реал выразил соболезнования Барселоне после трагедии
Футбол | 08.03.2025, 22:58
Реал выразил соболезнования Барселоне после трагедии
Реал выразил соболезнования Барселоне после трагедии
Есть ли Довбик? Известны стартове составы на матч Эмполи – Рома
Футбол | 09.03.2025, 18:02
Есть ли Довбик? Известны стартове составы на матч Эмполи – Рома
Есть ли Довбик? Известны стартове составы на матч Эмполи – Рома
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бокс | 09.03.2025, 08:00
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
09.03.2025, 05:48 10
Футбол
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
08.03.2025, 21:35 25
Футбол
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
09.03.2025, 13:10 12
Футбол
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
08.03.2025, 07:45 2
Бокс
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»
08.03.2025, 09:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем