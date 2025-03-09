Англия09 марта 2025, 18:47 | Обновлено 09 марта 2025, 19:45
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Манчестер Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура АПЛ
09 марта 2025, 18:47 | Обновлено 09 марта 2025, 19:45
372
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Вечером 9 марта в 18:30 проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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