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Англия
09 марта 2025, 18:47 | Обновлено 09 марта 2025, 19:45
372
0

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура АПЛ

09 марта 2025, 18:47 | Обновлено 09 марта 2025, 19:45
372
0
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 марта в 18:30 проходит матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Манчестер Юнайтед - Арсенал видео голов и обзор Бруну Фернандеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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