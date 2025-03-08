Ингулец – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 15:30 начался матч чемпионата Украины между командами Ингулец и Рух, который сыграют в рамках 20-го тура УПЛ.

Хозяева набрали 12 очков и находятся на последней позиции, а львовская команда с 23 очками идет на 9-й позиции.

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Чемпионат Украины. 20-й тур

Ингулец – Рух 0:0 после первого тайма (обновляется)

Гол: