Украина. Премьер лига08 марта 2025, 16:20 | Обновлено 08 марта 2025, 16:34
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Ингулец – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
08 марта 2025, 16:20 | Обновлено 08 марта 2025, 16:34
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В 15:30 начался матч чемпионата Украины между командами Ингулец и Рух, который сыграют в рамках 20-го тура УПЛ.
Хозяева набрали 12 очков и находятся на последней позиции, а львовская команда с 23 очками идет на 9-й позиции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины. 20-й тур
Ингулец – Рух 0:0 после первого тайма (обновляется)
Гол:
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