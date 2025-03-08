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Премьер-лига
Ингулец
08.03.2025 15:30 – 62 0 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 16:20 | Обновлено 08 марта 2025, 16:34
74
0

Ингулец – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

08 марта 2025, 16:20 | Обновлено 08 марта 2025, 16:34
74
0
Ингулец – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Рух

В 15:30 начался матч чемпионата Украины между командами Ингулец и Рух, который сыграют в рамках 20-го тура УПЛ.

Хозяева набрали 12 очков и находятся на последней позиции, а львовская команда с 23 очками идет на 9-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча

Чемпионат Украины. 20-й тур

Ингулец – Рух 0:0 после первого тайма (обновляется)
Гол:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Ингулец - Рух видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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