Матч Руха с Ингульцом рассудит арбитр-дебютант Олег Когут
20-й тур закончится субботним матчем 8 марта
Матч 20-го тура между командами «Ингулец» и «Рух» рассудит арбитр Олег Когут из Тернополя.
На матче будет работать система VAR, которой будет руководить Сергей Задиран.
Олегу Когуту – 34 года. На матчах Второй лиги представитель Тернополя работает с 2013 года, а с 2016 – судил поединки Первой лиги. В текущем сезоне Олег Когут дебютировал в качестве главного арбитра на матчах УПЛ. Пока он отсудил 4 поединка в высшем дивизионе.
На противостояниях с участием Руха Олег Когут раньше не работал. Так что львовяне впервые пересекутся на одном поле с тернопольским рефери.
Матч 20-го тура УПЛ «Ингулец» – «Рух» состоится в субботу, 8 марта. Стартовый свисток арбитра на «Арене Львов» прозвучит в 15:30.
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