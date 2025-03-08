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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 05:55 | Обновлено 08 марта 2025, 07:42
25
0

Матч Руха с Ингульцом рассудит арбитр-дебютант Олег Когут

20-й тур закончится субботним матчем 8 марта

08 марта 2025, 05:55 | Обновлено 08 марта 2025, 07:42
25
0
Матч Руха с Ингульцом рассудит арбитр-дебютант Олег Когут
Олег Когут

Матч 20-го тура между командами «Ингулец» и «Рух» рассудит арбитр Олег Когут из Тернополя.

На матче будет работать система VAR, которой будет руководить Сергей Задиран.

Олегу Когуту – 34 года. На матчах Второй лиги представитель Тернополя работает с 2013 года, а с 2016 – судил поединки Первой лиги. В текущем сезоне Олег Когут дебютировал в качестве главного арбитра на матчах УПЛ. Пока он отсудил 4 поединка в высшем дивизионе.

На противостояниях с участием Руха Олег Когут раньше не работал. Так что львовяне впервые пересекутся на одном поле с тернопольским рефери.

Матч 20-го тура УПЛ «Ингулец» – «Рух» состоится в субботу, 8 марта. Стартовый свисток арбитра на «Арене Львов» прозвучит в 15:30.

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Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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