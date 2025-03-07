Украина. Премьер лига07 марта 2025, 19:30 |
25
0
ВИДЕО. Мичин делает дубль. Заря удваивает преимущество над Оболонью
Подопечные Младена Бартуловича пользуются ошибками в защите от соперника
07 марта 2025, 19:30 |
25
0
7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Заря» и «Оболонь».
Первые минуты игры остались за номинальными хозяевами. В середине тайма "Оболонь" захватила инициативу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Во втором тайме Петар Мичин получил мяч вблизи штрафной «пивоваров» и, выйдя на ударную позицию, прошил голкипера соперника.
Петарь Мичин также открыл счет в этом матче на 44-й минуте.
ВИДЕО. Мичин делает дубль. Заря удваивает преимущество над Оболонью
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2025, 17:55 0
Киевляне умело реализовали свои моменты
Футбол | 07 марта 2025, 08:55 3
Экс-игрок киевского «Динамо» прокомментировал скандальную ситуацию
Футбол | 07.03.2025, 16:50
Бокс | 07.03.2025, 08:36
Футбол | 06.03.2025, 20:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.03.2025, 23:10 1
06.03.2025, 07:50 2
07.03.2025, 07:47 4
05.03.2025, 23:14 11
06.03.2025, 16:56 10
06.03.2025, 00:06 4
06.03.2025, 09:35 11
07.03.2025, 09:04 3