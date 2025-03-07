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  4. ВИДЕО. Мичин делает дубль. Заря удваивает преимущество над Оболонью
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 19:30 |
25
0

ВИДЕО. Мичин делает дубль. Заря удваивает преимущество над Оболонью

Подопечные Младена Бартуловича пользуются ошибками в защите от соперника

07 марта 2025, 19:30 |
25
0
ВИДЕО. Мичин делает дубль. Заря удваивает преимущество над Оболонью
ФК Заря. Петар Мичин

7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Заря» и «Оболонь».

Первые минуты игры остались за номинальными хозяевами. В середине тайма "Оболонь" захватила инициативу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором тайме Петар Мичин получил мяч вблизи штрафной «пивоваров» и, выйдя на ударную позицию, прошил голкипера соперника.

Петарь Мичин также открыл счет в этом матче на 44-й минуте.

ВИДЕО. Мичин делает дубль. Заря удваивает преимущество над Оболонью

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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